歐洲最大科技新創展聚焦AI 百度李彥宏是中國唯一代表

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 10:54

為期四天的歐洲最大科技新創展 VivaTech 2024 周三 (22 日) 在巴黎舉行，法國總統馬克宏出席參加，Google、微軟、IBM、三星、特斯拉等科技大廠高層也出席與會，中國唯一「代表」則是百度的李彥宏。

這個在 2016 年由陽獅集團和法國《回聲報》科技大會，今年聚焦於 AI 如何更好為人類服務。

李彥宏在 VivaTech 對談中被問到 AI 最關鍵部份為何時指出，雖然很多人都在關注 GPT-5 的發佈時間，但讓他更感興趣的是，哪些應用可充分利用大語言模型 (LLM) 的所有能力。在中國，無論是新創公司、還是互聯網大廠，都在努力尋找 PMF（產品市場契合度），致力於探索最能發揮生成式 AI 能力、能被數十億人使用的應用形態。超級應用誕生後，還可促進大量數據生成，為 LLM 提供更充沛的訓練數據。

對於百度基礎模型的定位，李彥宏表示，百度最主要市場在中國，所以在中文上，我們一定要比世界上任何模型都做得好，目前文心大模型 4.0 的中文能力已超過 GPT-4。

當被問到 AGI 還需要幾年時，李彥宏認為 AI 其實發展還太慢了，進步到 AGI，可能還要 10 年，甚至更長時間。

他之前也曾在另一場演講中提到，AI 首次提出至今已超過 70 年，歷經多次技術浪潮，但仍未達真正的 AGI 時代，因此還需要不斷地努力創新，不斷付諸於超級應用。

去年 9 月，《時代》雜誌發佈首屆全球百大 AI 人物，李彥宏和馬斯克、黃仁勳、奧特曼等人並列，李彥宏被稱為中國最傑出的未來主義者，長期投身於 AI 發展的浪潮。李彥宏 2018 年也曾登上《時代》雜誌封面，被評為「創新者」。

在 AI 領域，毫無疑問，美國是領頭羊，中國緊隨其後，根據全球各類大模型榜單排名，中國的 LLM 在前 10 名中長期佔據半數席位，百度文心大模型、阿里通義千問、智譜 GLM-4 更穩居前五強位置，在理解、邏輯、記憶等整體能力上保持在世界一流水準。