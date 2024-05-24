普丁簽署總統令 允許沒收美國資產 補償俄方損失

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-24 08:24

俄羅斯總統普丁周四（23 日）簽署了一項總統令，允許沒收美國在俄境內資產，補償俄方在美資產被沒收的損失。

據《衛星通訊社》報導，普丁簽署了「補償俄羅斯聯邦和央行因美國不友好行為所蒙受損失的特別程序」的法令，俄方可以被沒收的美國資產，包括證券、在俄羅斯公司的股份、不動產、動產及其他財產權。

自烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家對俄羅斯實施一系列制裁，導致俄羅斯主權資產和私人投資者資金均被凍結。在俄羅斯被凍結的 3,000 億美元海外資產中，50 億至 60 億美元在美國，大約 2,240 億美元在歐盟。

總統令也允許俄羅斯境內資產所有者依據俄羅斯法律對美國非法沒收俄方在美資產提起訴訟，並要求賠償。

此外，總統令還要求法院和政府部門在收到相關補償請求後，需向政府外國投資監管委員會發送清查美國法人和個人在俄資產的具體情況，並以此為依據進行補償工作。

接下來，俄羅斯政府有四個月的時間準備該機制的法律框架，並將相關法案提交議會審議。

歐盟在本周稍早批准了俄羅斯資產收益援烏計畫，今年將為烏克蘭提供 33 億美元的資金，其中 90% 將用於烏克蘭軍隊。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周四對此表示，歐盟將感受到俄羅斯全面報復。

烏克蘭政府一直敦促西方盟友徹底沒收俄羅斯的主權資產，並將其用於烏克蘭的軍事和重建需求。美國支持這項提議，但歐洲國家反對。德國財政部認為，沒收資產違背了國際法基本原則。