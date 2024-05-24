這國總統下令：在巴勒斯坦設立大使館

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 14:00

哥倫比亞總統古斯塔沃 · 佩特羅 · 烏雷戈周三（22 日）已下令，在約旦河西岸城市拉姆安拉設立哥倫比亞駐巴勒斯坦大使館。

哥倫比亞外交部長路易斯 · 希爾韋托 · 穆裡略說，相信很快會有更多國家在聯合國承認巴勒斯坦國。

當天早些時候，挪威、西班牙及愛爾蘭分別宣布承認巴勒斯坦的國家地位。

去年 10 月以哈戰爭爆發後，佩特羅強烈譴責以色列在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動。同月底，以色列宣布暫停對哥倫比亞出口防務裝備，並召見哥倫比亞駐以大使，以抗議佩特羅批以言論。哥方隨即宣布召回駐以大使。

佩特羅本月 1 日宣布哥倫比亞與以色列斷絕外交關係，指控以方在加薩地帶的軍事行動是「種族屠殺」。

在其他拉美國家中，玻利維亞去年 10 月底宣布與以色列斷交，智利和洪都拉斯已召回駐以色列大使。