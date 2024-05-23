〈台積技術論壇〉張曉強：2奈米進展相當順利 2026年將跨入埃米時代

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-23 19:58

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (23) 日舉辦技術論壇，業務開發、海外營運辦公室 資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，2 奈米進展相當順利，2025 年下半年就會進入量產，2026 年再推出 A16，正式跨入埃米時代，將結合超級電軌 (Super Power Rail) 架構與奈米片電晶體。

張曉強指出，台積電給出的技術路徑圖 (Roadmap) 很無聊，代表的是公司定期將技術推向客戶，協助客戶運用公司的技術與其產品相結合，回想 2018 年時，台積電當時推出 7 奈米，是代工廠第一次超越 IDM 提供最先進的技術，讓所有 IC 設計公司都可以使用。

台積電後續進入 2020 年 5 奈米以及 2023 年的 3 奈米，也都呈現一路領先，預期 2025 年推出的 2 奈米製程，同樣會是業界最領先的技術，並預計 2026 年推出 A16，正式從奈米進入埃米時代。

張曉強說，台積電 3 奈米進展非常快，去年開始進入 N3，今年下半年 N3E 開始量產，電晶體密度提高 1.6 倍，包括手機、HPC 都會採用，也預計再推出 N3P，相較 N3E 電晶體密度進一步提升 0.4 倍，能源效率也同步優化。

另外，台積電 2 奈米進展相當順利，首度採用 GAA 架構，其中，N2P 相較 N3E 電晶體密度再度提升，明年下半年就會順利量產，也會推出滿足 HPC 的 N2X 技術，同時將搭配 NanoFlex 技術，讓客戶極大化 PPA 的效益。