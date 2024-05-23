〈台積技術論壇〉張曉強：2奈米進展相當順利 2026年將跨入埃米時代
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-23 19:58
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (23) 日舉辦技術論壇，業務開發、海外營運辦公室 資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，2 奈米進展相當順利，2025 年下半年就會進入量產，2026 年再推出 A16，正式跨入埃米時代，將結合超級電軌 (Super Power Rail) 架構與奈米片電晶體。
張曉強指出，台積電給出的技術路徑圖 (Roadmap) 很無聊，代表的是公司定期將技術推向客戶，協助客戶運用公司的技術與其產品相結合，回想 2018 年時，台積電當時推出 7 奈米，是代工廠第一次超越 IDM 提供最先進的技術，讓所有 IC 設計公司都可以使用。
台積電後續進入 2020 年 5 奈米以及 2023 年的 3 奈米，也都呈現一路領先，預期 2025 年推出的 2 奈米製程，同樣會是業界最領先的技術，並預計 2026 年推出 A16，正式從奈米進入埃米時代。
張曉強說，台積電 3 奈米進展非常快，去年開始進入 N3，今年下半年 N3E 開始量產，電晶體密度提高 1.6 倍，包括手機、HPC 都會採用，也預計再推出 N3P，相較 N3E 電晶體密度進一步提升 0.4 倍，能源效率也同步優化。
另外，台積電 2 奈米進展相當順利，首度採用 GAA 架構，其中，N2P 相較 N3E 電晶體密度再度提升，明年下半年就會順利量產，也會推出滿足 HPC 的 N2X 技術，同時將搭配 NanoFlex 技術，讓客戶極大化 PPA 的效益。
台積電 A16 則計劃在 2026 年推出，透過整合超級電軌 (Super Power Rail) 架構與奈米片電晶體 (Nanosheet)，將利用超級電軌技術將供電網路移到晶圓背面並在晶圓正面釋出更多訊號網路的佈局空間，藉以提升邏輯密度和效能。
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