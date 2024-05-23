你喝過嗎？政府優質認證的酒超猛 舊金山烈酒比賽比賽奪8雙金14金9銀

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-23 18:45

財政部國庫署自 106 年起薦送認證酒品參加國際知名酒品競賽，屢創佳績，今（113）年持續參加舊金山世界烈酒競賽，競賽結果及獎項尚在陸續公布中，截至目前，我國優質認證酒品，勇奪 8 面雙金牌、14 面金牌及 9 面銀牌，共獲 31 面獎牌殊榮，顯見臺灣優質酒品已躍升至世界級水準，並獲國際專業評審認可。

圖：財政部提供

為鼓勵認證業者良性競爭，每 2 年舉辦認證酒品品評競賽，邀請國內品酒專家進行盲測評審，財政部自獲勝業者中，擇優薦送參加「舊金山世界烈酒競賽」。 「舊金山世界烈酒競賽」為全球歷史最悠久國際性綜合烈酒評比大賽之一，經由多位專業國際級酒類裁判 品評審查，本年認證酒品已抱回 31 面獎牌。

國庫署表示，另甫揭曉成績的「2024 法國國際酒類競賽」，臺中市霧峰區農會獲認證酒品「初霧（燒酎）」、「醉峰 46」及「初霧（純米吟釀）」囊括特級金牌 2 面及金牌 1 面，南投縣信義鄉農會認證酒品「柔水」，亦榮獲銀牌，在在顯見國內釀酒技術及品質，已足與國際一流酒品比肩，有助臺灣優質酒品推廣於國際。