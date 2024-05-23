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鉅亨速報

盤後速報 - 台郡(6269)下週(5月30日)除息5元，預估參考價93.8元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07

台郡(6269-TW)下週(5月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(5月23日)收盤價98.80元計算，預估參考價為93.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

台郡(6269-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為加成(Build-up)銅箔基層板之製造。多層加成(Build-up)印刷電路板,軟式印刷電路板製造。聚醯亞胺薄膜銅箔基層板半製品之零組配件之製造,研究,開發,買賣。近5日股價下跌0.71%，集中市場加權指數上漲1.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/30 98.80 5.0 5.06% 0.0
2023/06/01 98.7 5.00024 5.07% 0.0
2022/06/01 101.5 5.0 4.93% 0.0
2021/06/18 122.5 5.1166 4.18% 0.0
2020/07/30 150.0 4.9748 3.32% 0.0

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