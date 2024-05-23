盤後速報 - 台郡(6269)下週(5月30日)除息5元，預估參考價93.8元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07
台郡(6269-TW)下週(5月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(5月23日)收盤價98.80元計算，預估參考價為93.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
台郡(6269-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為加成(Build-up)銅箔基層板之製造。多層加成(Build-up)印刷電路板,軟式印刷電路板製造。聚醯亞胺薄膜銅箔基層板半製品之零組配件之製造,研究,開發,買賣。近5日股價下跌0.71%，集中市場加權指數上漲1.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/30
|98.80
|5.0
|5.06%
|0.0
|2023/06/01
|98.7
|5.00024
|5.07%
|0.0
|2022/06/01
|101.5
|5.0
|4.93%
|0.0
|2021/06/18
|122.5
|5.1166
|4.18%
|0.0
|2020/07/30
|150.0
|4.9748
|3.32%
|0.0
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