鴻華先進n7全年出貨估破萬輛 Model B Q4投入量產準備

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-23 14:18

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進 (2258-TW) 今 (23) 日召開股東會，由董事長劉揚偉親自主持，他表示，以 MODEL C 為車型的 Luxgen n7，已超過 2100 輛，全年目標破萬輛，可望帶來百億元營收貢獻，鴻海集團目前手上的 CDMS 專案，鴻華也有一定程度參與，未來營收可期。

劉揚偉表示，鴻華先進成立三年多來，造車速度有目共睹，Luxgen n7 預計第三季前可望將 9000 輛預訂交付完畢，外界高度關注的第二款乘用車 MODEL B 也將於今年第四季投入量產準備，配合客戶進行預訂；今年鴻海科技日（HHTD24）也將會推出新款乘用車、商用車。

此外，電動巴士 MODEL T 也獲海內外客戶大力，且支持訂單大於產能，促使鴻華投入電動巴士製造，鴻華橋頭新廠已於 4 月 11 日動土，預計 2025 年完工，初期產能約年產 500 輛、2028 年目標擴產至 1000 輛。

鴻華在研發端也持續投入，持續強化各車型研發、測試驗證、量產推進、技術整合以及各項軟體建置等自主研發工作，以提供客戶更優質的 CDMS 委託設計製造服務（Contract design and manufacturing service）。