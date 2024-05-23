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CNN爆料 TikTok擬全球大裁員

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-23 16:00

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CNN爆料TikTok擬全球大裁員。（圖：Shutterstock）

美媒《CNN》周三（22 日）披露，知悉裁員計畫的員工透露，短影音平台 TikTok 計劃全球營運和行銷部門大裁員。

據《CNN》報導，TikTok 全球裁員預料會影響負責用戶支援和溝通的團隊，以及負責內容和行銷的團隊。TikTok 的全球用戶營運團隊會被解散，其餘員工將分配到信任與安全、行銷、內容和產品團隊。

知情人士說，部分 TikTok 員工在周二晚間收到裁員通知，營運部門主管 Adam Presser 、品牌暨溝通長 Zenia Mucha 向受影響團隊發出一條訊息。

美國科技產業網站《The Information》是最早報導 TikTok 裁員消息的媒體。據《The Information》周二報導，TikTok 計劃本周裁員，在總數近千人的全球用戶經營、內容和市場行銷團隊中，很大一部分員工會受到影響。

《和訊網》指出，上述決策意義重大，因為 TikTok 很少進行如此大規模的裁員，通常是透過績效評估和小規模重組調整員工結構。

 上月美國國會通過一項法案，要求 TikTok 必需脫離中國母公司字節跳動，否則不能在美國上架，美國總統拜登已經簽署這項法案。






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