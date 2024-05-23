點名單挑！陸茶飲業黑馬霸王別姬 今年銷售額欲趕超星巴克中國

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 13:56

一心想做「中國星巴克」的新中式國風茶飲品牌霸王茶姬近日再次發聲挑戰星巴克中國，創辦人張俊傑周二 (21 日) 表示，2024 年霸王茶姬的總銷售額將超過 200 億人民幣，今年「小目標」是銷售額超越星巴克(SBUX-US) 中國。

中國《環球老虎財經》報導，張俊傑周二在 2024 年國際茶日 · 現代東方茶創新論壇上表示，去年霸王茶姬總銷售 (GMV) 金額人民幣 108 億元，今年第一季超過 58 億元，全年有望超過 200 億人民幣，星巴克中國的去年銷售額 31.6 億美元，約人民幣 228 億元。以霸王茶姬目前成長動能來看，超越星巴克不無可能。

張俊傑指出，去年最後一季霸王茶姬單店月均銷售收入為人民幣 57.4 萬元，今年首季數字為 54.9 萬元，這一成績超越所有的現制茶飲企業，同時也超越星巴克中國。即便今年剩下三季均呈季減表現，今年也能實現超 200 億元的保底銷售規模，因此他提出今年目標是超越星巴克中國的銷售額。

霸王茶姬在新茶飲賽道上是一匹大黑馬，憑藉新中式以及「原葉鮮奶茶」的差異化定位，在短短 6 年擠上新茶飲頂級品牌之一，成長速度十分驚人，但無論是「頂流」蜜雪冰城，還是已經上市的奈雪的茶、茶百道都未曾如此高調地劍指星巴克中國。

霸王茶姬此前便多次公開表示要做「東方星巴克」，以全球化、標準化、規模化為目標，而張俊傑的豪言壯語也並非毫無道理，霸王茶姬目前成長向上，星巴克中國則在走下坡。

星巴克第二財季 (今年 3 月為止) 財報數據顯示，星巴克收入年減 2% 至 86 億美元，全球範圍內的同店銷售額年減下降 4%，業績暴雷原因之一便是中國市場銷售額年減 8% 至 7.06 億美元，同店銷售額下滑 11%，交易量下滑 4%、平均客單價下滑 8%。公司高層也指出，國際業務除中國外的收入都在成長。

這一情況逼得星巴克三度修改 2024 年財測目標，全球收入成長率由此前 7% 至 10% 調整為低個位數，而星巴克中國去年銷售額 31.6 億美元，若今年業績成長速度不如預期，很可能被霸王茶姬追上。

為適應中國國內茶飲業者的競爭節奏，星巴克也已開始推出優惠活動來應對價格戰，各種優惠券紛紛出現，並進一步擴大佈局，新進入 20 個城市，覆蓋近 900 個縣級城市。

跟目前眾多新茶飲品牌相比，2017 年成立的霸王茶姬十分年輕且成長速度十分驚人。截至周一 (20 日)，霸王茶姬註冊會員數量突破 1.3 億人，去年底只有 6900 多萬，不到半年成長近倍。目前全球門市數量已突破 4500 家，是 2022 年 4 月 500 家的 9 倍，經典產品伯牙絕弦一年銷售更是超過 2.3 億杯。

報導指出，霸王茶姬能如此短時間實現爆炸性增長，成為茶飲市場的「攪局者」，首要原因是這家來自雲南的茶飲店填補現制茶飲賽道上的空白區。在品牌定位上與喜茶、古茗等聚焦水果茶、奶茶不同，霸王茶姬打出差異化策略，產品以茶葉 + 奶的「原葉鮮奶茶」為主，在產品名稱、門市設計、產品包裝上則以「新中式」為主，宣傳中國茶文化。

其次，霸王茶姬在行銷手法上相當頂尖」，十分擅長以「病毒式傳播」為新品造勢，

此外，根據極海品牌監測數據，霸王茶姬在一線城市門市佔比僅 7.91%，逾半門市開在新的一線及二線城市，避免與喜茶、奈雪等對手正面交鋒，此舉類似農村包圍城市的策略。