盤後速報 - 友訊(2332)下週(5月29日)除息0.54元，預估參考價17.96元
鉅亨網新聞中心 2024-05-22 17:05
友訊(2332-TW)下週(5月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。
以今日(5月22日)收盤價18.50元計算，預估參考價為17.96元，息值合計為0.54元，股息殖利率2.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為銷售自有品牌之網路產品。近5日股價上漲0.55%，集中市場加權指數上漲1.2%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/29
|18.50
|0.5355
|2.89%
|0.0
|2023/07/12
|21.95
|0.2246
|1.02%
|0.0
|2022/07/27
|16.3
|0.3
|1.84%
|0.0
|2021/07/29
|19.35
|0.3
|1.55%
|0.0
|2019/08/05
|12.65
|0.2
|1.58%
|0.0
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