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鉅亨速報

盤後速報 - 友訊(2332)下週(5月29日)除息0.54元，預估參考價17.96元

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 17:05

友訊(2332-TW)下週(5月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。

以今日(5月22日)收盤價18.50元計算，預估參考價為17.96元，息值合計為0.54元，股息殖利率2.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為銷售自有品牌之網路產品。近5日股價上漲0.55%，集中市場加權指數上漲1.2%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/29 18.50 0.5355 2.89% 0.0
2023/07/12 21.95 0.2246 1.02% 0.0
2022/07/27 16.3 0.3 1.84% 0.0
2021/07/29 19.35 0.3 1.55% 0.0
2019/08/05 12.65 0.2 1.58% 0.0

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