盤後速報 - 志聖(2467)下週(5月30日)除息3元，預估參考價135.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07
志聖(2467-TW)下週(5月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(5月23日)收盤價138.00元計算，預估參考價為135.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。近5日股價上漲8.3%，集中市場加權指數上漲1.91%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/30
|138.00
|3.0
|2.17%
|0.0
|2023/06/07
|52.6
|3.6
|6.84%
|0.0
|2022/07/07
|42.3
|3.0
|7.09%
|0.3
|2021/08/03
|58.8
|2.512
|4.27%
|0.201
|2020/06/08
|32.7
|2.5
|7.65%
|0.0
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