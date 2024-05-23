盤後速報 - 志聖(2467)下週(5月30日)除息3元，預估參考價135.0元

以今日(5月23日)收盤價138.00元計算，預估參考價為135.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。近5日股價上漲8.3%，集中市場加權指數上漲1.91%，股價漲幅表現優於大盤。