鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至32.33元，預估目標價為535.5元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.91元下修至32.33元，其中最高估值36.64元，最低估值25.73元，預估目標價為535.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|36.64(36.64)
|40.98
|45.3
|最低值
|25.73(25.73)
|31.21
|37.27
|平均值
|32.55(32.8)
|35.82
|40.1
|中位數
|32.33(32.91)
|35.91
|37.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|606,416,100
|723,790,820
|804,547,160
|最低值
|488,126,040
|545,360,530
|586,396,500
|平均值
|546,149,040
|611,363,200
|700,904,630
|中位數
|548,506,500
|599,198,600
|711,770,220
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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