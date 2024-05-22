高盛：全球避險基金連4周增持中國股票

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 14:20

全球避險基金連續第 4 周增持中國股票，試圖抓住反彈契機。隨著北京加大應對經濟挑戰的政策力度，以及宏觀數據顯示復甦跡象，遭受重創的中國股市自 2 月以來一直在上漲。

高盛大宗經紀團隊上周五在報告中表示，避險基金在過去 8 周中的 7 周內，買入了中國股票。報告沒有透露購買金額。

今年迄今為止，中國市場的表現出乎意料地超過了全球主要市場，香港恒生指數較 1 月份的最低點上漲了三分之一，MSCI 中國指數今年迄今已上漲 16%。

周一，高盛上調了 MSCI 中國指數和中國藍籌股滬深 300 指數的目標價。

高盛周五在另一份報告中表示，一些避險基金投資者透過購買看漲期權，來押注股市上漲，以此作為從股市上漲中獲得更大收益的一種方式。

以 Kinger Lau 為首的分析師表示，過去幾個月，避險基金和多頭對中國的配置創十年新低，再加上復甦步伐驚人，其漲勢讓投資者措手不及。

「由此產生的業績壓力，可能會激勵投資者縮小減持缺口，或增加對中國股票的投資，隨著積極的螺旋式上升，可能會加強並推動經濟好轉。」

在最近恢復市場信心的舉措中，中國上周啟動了 1 兆元人民幣 (1380 億美元) 的刺激性債券發行，並推出了一系列措施，來支持國內陷入困境的房地產市場。

然而，並非所有投資人都相信復甦的說法。

總部位於紐約的避險基金 Indus Capital 儘管買入了一些中國股票，但整體仍減持中國股票。