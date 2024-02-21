〈采鈺法說〉Q1營收季增個位數 產能利用率逐季增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-21 20:01

關欣表示，第一季儘管是傳統淡季，有工作天數減少等影響，加上全球政經局勢和地緣關係等不確定因素，但客戶對 CIS 需求持續增長，對今年營運抱持審慎樂觀看法。

關欣說，影像感測器受惠手機市場復甦、生成式 AI 等應用，加上中國供應鏈自主化，客戶備貨相當積極，且因日韓業者主攻 5000 萬畫素，逐步退出 1300 萬畫素市場，中系 CIS 客戶也取得業務拓展機會，帶動整體 CIS 需求增加。