〈采鈺法說〉Q1營收季增個位數 產能利用率逐季增
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-21 20:01
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下光學晶圓代工廠采鈺 (6789-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長關欣指出，目前已感受到智慧型手機市場回溫，預期第一季營收季增個位數，且全年受惠客戶訂單挹注，產能利用率將逐季增加，甚至部分製程出現吃緊現象。
關欣表示，第一季儘管是傳統淡季，有工作天數減少等影響，加上全球政經局勢和地緣關係等不確定因素，但客戶對 CIS 需求持續增長，對今年營運抱持審慎樂觀看法。
關欣說，影像感測器受惠手機市場復甦、生成式 AI 等應用，加上中國供應鏈自主化，客戶備貨相當積極，且因日韓業者主攻 5000 萬畫素，逐步退出 1300 萬畫素市場，中系 CIS 客戶也取得業務拓展機會，帶動整體 CIS 需求增加。
稼動率方面，關欣補充，公司去年整體產能利用率低於 5 成，營運相當辛苦，但從近期客戶訂單推估，再加上龍潭新廠啟用的產能，產能利用率已經回溫，未來會再逐季增加，甚至部分製程產能可能出現吃緊現象。
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