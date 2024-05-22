54折賤價賣！恒大許家印香港豪宅以約4.7億港元出售

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 15:03

中國恒大集團創辦人許家印香港山頂豪宅遭半價出售，買家以 4.7 億港元左右承接，較 1 年前市值約 8.8 億港元跌價近半。2022 年，許家印在出現財務困境後遭債務代理人接管，其後接管人委託代理行出售。

香港《明報》報導，曾由恒大創辦人許家印或相關人士持有的山頂布力徑 10 號三幢洋房其中的 B 屋，近日獲買家以約 4.7 億港元承接。據悉該房產被中國建設銀行 (亞洲) 接管多時，並於一年前放售。

上述洋房據悉實用面積約 5171 方平方英尺，在 2022 年 11 月被建設銀行（亞洲）接管，去年 3 月初正式推向市場出售，當時估價為 8.8 億港元，單價約為每平方公尺 17.02 萬港元，曾吸引數十組買家諮詢，但出價未達債權銀行要求，最終未能成交。

當時代銷的房仲指出，數十組買家中，其中超過 6 成屬本地老牌家族及超級富豪，剩下大約三成為國內客。

市場消息透露，建行 (亞洲) 以 4.7 億港元價格出售，單價每平方公尺 9.09 萬港元，若成交價屬實，成交價比一年多前的市場估價 8.8 億元低了 46.6%。

根據公開資訊，許家印 2010 年購入山頂布力徑 10 號三棟洋房，即 B 屋、C 屋和 E 屋，總市值約 25 億港元。

但在 2021 年恒大出現流動性危機後，許家印將這三棟豪宅先後抵押，前年 10 月先將一棟豪宅抵押給建行 (亞洲) 作為逾期未付債券寬限，之後在去年 3 月被建行 (亞洲) 正式接管，C 屋和 E 屋也被抵押。

恒大在去年 11 月爆雷後，相關知情人士曾向《券商中國》表示，從 2021 年 7 月至 11 月，許家印透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計向恒大集團注入現金 70 億港元。

此外，去年 6 月恒大在香港的辦公大樓「中國恒大中心」也被改名為「萬通保險中心」，該大廈原為「美國萬通大廈」，曾是華人置業總部，是一棟 A 級商辦。恒大 2015 年以 125 億港元向華人置業買下該大樓，改名為中國恒大中心。