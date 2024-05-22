路透：越南要求製造商自主節電 鴻海「被鼓勵」減少30%用電

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-22 09:53

《路透》周二（21 日）披露，消息人士表示，越南政府官員呼籲鴻海在越南北部的組裝廠能自主減少 30% 用電，並且已經把這項節能措施要求已發給多家製造商。

知情人士未具體說明是哪個政府家關提出的要求，也沒提什麼時候向鴻海提出要求。

一名消息人士說，越南政府對鴻海的要求是「鼓勵」，不是規定，對鴻海的生產沒有任何影響。

越南倚賴外資帶動經濟成長，近年也試圖吸引半導體製造業等高耗能產業進駐。與此同時，在美中關係緊張的局勢下，一些跨國企業為降低中國的風險，紛紛將生產線轉移至越南。上月蘋果就承諾擴大在越南的投資，過去一年蘋果在當地的供應商已從 25 家增至 35 家。

然而，據世界銀行估計，去年 5 月和 6 月的熱浪引發電力短缺，影響越南北部的工廠運作，造成了價值 14 億美元的損失，相當於 0.3% 國內生產毛額（GDP）。