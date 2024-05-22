債王岡拉克仍堅信：說不準何時 但今明兩年美國一定經濟衰退

鉅亨網編譯許家華 2024-05-22 11:54

有「新債券天王」之稱的雙線資本 (Doubleline Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 至少去年底迄今持續堅信一點：美國今年將經濟衰退。

岡拉克在接受福斯商業新聞網（Fox）「與瑪莉亞早晨有約」（Morning with Maria）的節目主持人訪問時表示，他仍認為「美國仍會出現經濟衰退，雖然很難說今年一定出現，但肯定會在 2024 年或 2025 年發生。」

雖然岡拉克有「新債券天王」之稱，但他與許多其他人一樣，一直拿捏不準經濟衰退的時間。據報導，去年 9 月和 11 月，他就曾表示 2024 上半年可能發生經濟衰退，但實際上經濟表現卻高於預期，儘管這種情況恐正在改變。

經濟諮商局上周五公布，4 月領先經濟指數下降，為連續第二個月下降。該局表示，通膨上升、利率上升和家庭債務率上升恐讓今年的經濟持續承壓。

同時，上周三公布的 5 月美國紐約州製造業指數進一步走疲，降至 -15.6，為該數據連續第六次呈現負值，這是經濟狀況惡化的跡象。

岡拉克表示，過去一周公佈的數據非常令人擔憂，因為若將經濟細分成 6-7 個主要部門，那一個月前所有部門都在成長，但現在那些數據突然間負值多於正值，而「原本的正值也縮水了。」