鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為60.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.8元，其中最高估值4.3元，最低估值1.09元，預估目標價為60.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.3(4.3)
|4.48
|4.97
|最低值
|1.09(1.09)
|1.11
|4.49
|平均值
|2.08(2.12)
|2.89
|4.73
|中位數
|1.8(1.84)
|3.1
|4.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|389,512,470
|399,428,190
|364,070,590
|最低值
|256,508,920
|274,598,890
|266,020,060
|平均值
|342,987,980
|354,061,540
|315,045,320
|中位數
|357,900,000
|361,024,580
|315,045,320
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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