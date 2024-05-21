鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為26.2元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.5元，其中最高估值1.63元，最低估值1.41元，預估目標價為26.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.63(1.63)
|1.65
|1.6
|最低值
|1.41(1.4)
|1.5
|1.6
|平均值
|1.5(1.49)
|1.59
|1.6
|中位數
|1.5(1.48)
|1.59
|1.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|71,584,060
|74,846,000
|75,672,890
|最低值
|66,186,660
|69,669,920
|70,438,370
|平均值
|69,647,500
|72,526,290
|73,917,790
|中位數
|69,971,000
|72,604,730
|75,642,120
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.41
|1.1
|1.54
|1.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇