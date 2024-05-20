〈520就職〉工總肯定賴政府三大產業發展方向 籲碳費徵收應充分溝通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-20 17:01

賴清德與蕭美琴今 (20) 日就職中華民國第 16 任總統與副總統，工總肯定賴清德於就職演說上提出的三大產業發展方向，包括「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」及「布局全球，行銷全世界」，同時也呼籲碳費徵收應充分溝通後再執行。

工總表示，產業願意配合追求 2050 淨零碳排目標，但碳費徵收影響層面廣，且可能影響產業權益，因此工總認為，若配套不合理或不完備，將會影響產業減碳的意願，並對經濟產生重大衝擊。工總表示，目前碳費設計仍有許多不足之處，相關子法草案及部分議題也未獲得各界共識。產業界呼籲，這個議題應提高到行政院層級協商研議，並與產業進行充分溝通，在未凝聚共識前，不能貿然實施，減緩對產業的衝擊。

另外，工總也表示，在全球供應鏈重新布局的時代，政府與產業界需緊密合作，因此賴清德提出的「國家希望工程」主張提升產業競爭力，協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。工總已經和經濟部透過「亞太產業合作平台」，協助企業佈局新南向國家，建議未來政府應擴大協助產業深化重點市場的經營，確保台灣在全球市場上的競爭優勢。

賴政府提出推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統韌性的政策方向，與產業界確保低碳穩定的能源供應的期待相符。不過工總表示，當前核能發展不斷進步，國際對核能的看法也有改變，期盼政府對核能採取務實而開放的態度，不將核能摒除在國家電力配比之外。