〈陸港盤後〉中國房市仍低迷 A股三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 16:28

中國 A 股市場三大指數周二（21 日）收盤同步走低，滬指跌 0.42%，最新數據顯示，中國房市仍低迷，4 月地方政府土地出讓收入寫下八年來最低紀錄。

滬指周二收盤跌 0.42% 報 3,157.97 點，深證成指跌 0.71% 報 9,681.66 點，創業板指跌 0.77% 報 1,861.48 點。兩市成交額合計人民幣 7,993 億元。

軍工、有色、石油類股走低，化工、建築、醫藥、汽車等族群下跌。

香港恒生指數周二收盤大跌 2.12%，報 19,220.62 點，恒生科技指數重挫 3.74%，報 3,980.63 點。

《彭博》根據中國財政部周一公布的數據計算得出，4 月地方政府的國有土地使用權出讓收入較去年同期銳減 21% 至人民幣 2,389 億元（330 億美元），為 2016 年 5 月以來最低。

彭博經濟研究經濟學家 Eric Zhu 表示，這符合 4 月疲軟房屋銷售和投資數據的趨勢，進一步說明房市領域下滑加劇，增強了政府增強支持力道的緊迫性。

中國的房屋市場和土地銷售大幅下滑，加重了地方政府的財政壓力，因為地方政府的收入很大一部分來自土地出讓。

中國政府也的確做了反應。中國政府上周五出手救房市，連續發布多項房市利多，包括取消房貸利率下限、調降頭期款比率，激勵房地產股大漲。