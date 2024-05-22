中國這檔股票12個跌停 股價跌破人民幣1元 28萬股民懵了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-22 07:41

中國光電重量級企業 ST 愛康 (002610-CN) 5 月 6 日正式「戴帽」後，股價一路狂瀉，12 天累計暴跌 46.02%，周二（21 日）再次跌停，走出 12 連板。

愛康科技 5 月 6 日正式「戴帽」後，當天公司股價直接跌停，此後交易日同樣如此，直到周二收盤股價跌破 1 元，報 0.95 元。截至今年 3 月底，ST 愛康股東人數為 28.05 萬。

值得一提的是，今年 4 月，投資人曾在互動交流平台上詢問「愛康科技連續三年虧損，是否有 ST 風險？」彼時，該公司回覆道：「目前公司不存在被 ST 的風險。」

愛康科技連續三年虧損，2021 年至 2023 年歸母淨利潤分別虧損 4.06 億元、8.33 億元、8.26 億元，累計虧損超過 20 億元。今年第 1 季，營收約 6.34 億元，較去年同期銳減 49%，歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約 2.13 億元。

對於連續虧損的原因，ST 愛康在 5 月 8 日的業績說明會上表示，主要是由於全球光電市場變動和內部營運調整。2023 年，全球光電新增裝機規模增長，N 型產品需求主流化，市場競爭加劇，導致產品價格大幅下跌，影響公司銷售收入和毛利。

ST 愛康為因應市場變化，對現有產線進行技術升級，處置部分設備，並計提資產減值損失。

與此同時，ST 愛康推進光電電站出售，以強化資產負債結構，改善現金流，但電站股權轉讓後的投資收益和電站資產市場波動影響了公司損益。