賴清德520就職演說 陸媒怒：再次暴露「台獨金孫」頑固本性

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 10:00

總統當選人賴清德周一（20 日）宣誓就職，並發表就職演說，陸媒《環球時報》狠批，賴清德肆無忌憚地宣稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，種種「台獨」分裂謬論和對大陸的敵意挑釁，再次暴露了「台獨工作者」、「台獨金孫」頑固本性。

《環球時報》周二在社評中指出，賴清德的就職演說，可以說是赤裸裸的「台獨自白書」，也是一份「害台宣言」，極其危險，台灣民眾尤其應當警惕，並共同予以反對。

去年賴清德曾表示，他不接受「台獨金孫」這個標籤，因為在台灣政治上，只有政治金童，沒有台獨金孫；在台灣民主運動參與者面前，大家都是小孩。

和碩聯合科技董事長童子賢也曾說，賴清德被貼上「台獨金孫」標籤，他感到不以為然，因為「金孫」這個詞聽起來感覺是賴清德含著金湯匙、坐著享福，但其實賴清德的出身孤苦貧困，是刻苦自勵的人。

《環球時報》指出，在兩岸關係定位上，賴清德悍然把海峽兩岸定位成「兩個國家」，把「台灣」、「中華民國台灣」、「中華民國」都列為所謂的「國名」，往「一中一台」的「台獨」道路上更進了一步。這種毫不遮掩的「兩國論」，根本不可能改變台灣只是中國一部分的地位，也無法阻擋祖國終將統一的歷史大勢，它的唯一作用就是加劇台海緊張局勢，讓台灣社會為「台獨」豪賭付出高昂代價。

《環球時報》說，在把大陸民眾當作「外國人」的同時，賴清德在演說中把西方反華勢力看成「自家人」，通篇充斥著對西方反華勢力的卑躬屈膝和搖尾乞憐，非常丟人。

《環球時報》痛罵，為了爭取西方反華勢力支持，賴清德宣稱「台灣是世界的台灣」、「台灣是『全球民主供應鏈』的關鍵」、「台灣位居『第一島鏈』的戰略位置」等等。這些賣台言論，把台灣人民辛苦積攢數十年的社會成就和財富，當成獻給西方反華勢力的貢品，把台灣自我矮化成美國的一顆棋子，活脫脫一副「不肖子孫」的模樣。

《環球時報》進一步表示，更危險的是，賴清德「以武謀獨」的狂妄野心在演說中若隱若現。賴清德一方面呼應某些西方國家的謬論，污蔑大陸是「威脅」；另一方面，他又想把台灣民眾馴化成「台獨」炮灰，公然鼓吹要「提升全民保家衛國的意識」，充分暴露出為了「台獨」私欲不惜讓台灣民眾無辜犧牲的罪惡企圖。