賴清德宣誓就職 陸媒痛罵：520就職演說是新版「兩國論」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 07:29

總統當選人賴清德周一（20 日）宣誓就職，陸媒《環球時報》痛罵賴清德在就職講話中表面上高喊民主、和平、繁榮的口號，實則是欲蓋彌彰、嚴重挑釁的新版「兩國論」，是對台海和世界和平的嚴重威脅，也是對「一個中國」原則和當今國際秩序的嚴重挑戰。

《環球時報》表示，賴清德拚命渲染所謂的台灣「國際地位」，試圖玩弄民主話術，建立一種國際認可的「主權國家」形象。這與世界絕大多數國家恪守的「一個中國」原則相悖，不僅會加劇台海形勢緊張動盪，而且嚴重威脅地區穩定與世界和平。

《環球時報》認為，賴清德所謂「民主台灣，世界之光」、「台灣新世界，世界新台灣」的說法，表面上倡導民主價值，實則是在國際上尋求對「台獨」的支持，妄圖犧牲地區乃至全球的和平穩定，實現其不可告人的政治野心。

《環球時報》說，台灣的繁榮與安全，本應建立在承認「一個中國」原則和國際社會共識的基礎上，與大陸攜手實現中華民族偉大復興。賴清德的錯誤言行，非但不能給台灣帶來真正的安全與繁榮，反而可能將台灣推向兵凶戰危的境地，甚至使台灣民眾墜入災難的深淵。

《環球時報》強調，中國必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，民心所向。賴清德、「台獨」勢力應立即改變立場，放棄「台獨」幻想，走兩岸關係和平發展的正道，才是對台灣真正負責的行動。