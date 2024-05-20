安鈦克今年展望審慎 強化東南亞市場布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-20 18:21

電腦機殼及電源廠安鈦克表示，今年本業展望還是較保守，現在觀察年底輝達 (NVIDIA) 發表新一代顯卡，可望帶動電競換機需求；而公司也著手成立泰國子公司，搶攻東南亞市場。

安鈦克第一季營收 2.4 億元，季減 6.25%、年減 3.71%；毛利率 25.71%，季減 0.6 個百分點、年減 7.75 個百分點；營業淨損 1212.5 萬元、稅後淨損 685.5 萬元、每股損失 0.31 元，雖然較去年第四季收斂，但較去年同期轉虧。

安鈦克表示，受到中國市場需求放緩影響，首季營收規模下滑，加上持續投入產品研發、品牌行銷，費用增加，導致整體費用增加，影響獲利表現；安鈦克前 4 月營收 3.37 億元，年減 3.1%。

展望後續，安鈦克表示，雖然下半年掌上遊戲 PC 開始出貨，由於單價較零組件高，可望挹注營收表現，但因為持續投入研發、行銷，整體獲利動能估還是較緩，要有明顯復甦還是得觀察輝達第四季發表新一代顯卡後的換機效應。