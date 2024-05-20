安鈦克攜手Ayaneo 跨入掌上遊戲機PC市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-20 17:33

機殼及電源廠安鈦克 (6276-TW) 今 (20) 日宣布，跨入掌上遊戲機 PC 市場，攜手掌上遊戲 PC 商亞諾 (Ayaneo) 發表最新產品 Antec Core HS，預計 6 月底上市，鎖定下半年歐美消費性旺季。

安鈦克執行長 (CEO) 暨總經理李知達 (Frank Lee) 表示，亞諾為掌上遊戲 PC 的市場領先者，產品以強大的性能和耐用的設計聞名，滿足現今遊戲的高需求，將便攜性與一流的遊戲體驗結合，雙方合作創新設計並推動掌上 PC 跨越新界線。

在硬體設計上，Antec Core HS 採用超微 (AMD)7840U 處理器、Windows 11 系統，先進處理能力，確保流暢運行各種專業軟體和高端遊戲；高解析度螢幕、高品質立體音效，提供驚人視覺效果及沉浸式音響享受。

此外，長效電池續航力及全尺寸滑蓋鍵盤，也提高了設備可用性，李知達表示，Antec Core HS 定位不僅僅只是掌上遊戲機 PC，也可以融入工作、會議功能，因應用戶的多元需求。