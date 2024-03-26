Astera Labs周一再飆20% CNBC名嘴：當前市場過熱、股價太貴

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 14:50

Astera Labs(ALAB-US) 僅上市一周，就成為市場熱門追逐標的，公司股價周一 (25 日) 再飆逾 20%，收盤來到 85 美元。不過隨著股價 IPO 之後大幅飆升，也引發過熱的質疑。

《CNBC》名嘴 Jim Cramer 表示，雖然 Astera Labs 有一個很好的故事，而且是支好股票，值得以一定價格擁有。但他認為，現在這個價格太貴了。

Astera Labs 上周三以定價每股 36 美元上市，最終股價飆漲 72.53%，收於 62.11 美元。在 AI 熱潮帶動下，過去幾日股價雖有起伏，但周一再次衝高，大漲 21.43%。

Cramer 表示，這波上漲對已經參與其中的投資者來說是有利可圖的，但這一行動告訴他，該股「可能已經過熱」。 Cramer 認為，IPO 市場的這種熱度意味著可能會出現過多的投機行為，而這通常會出現在經濟大幅下滑之前。

他指出，市場上已經有博通 (Broadcom) 提供非常相似產品，而且要便宜得多，並不值得花大錢去搶買 Astera。

不過，Cramer 承認，隨著許多資料中心開始重建以適應新人工智慧技術所需的先進計算，該公司將從中受益。他對該業務的某些方面感到樂觀，並表示如果 Astera Labs 能夠繼續實現銷售成長，那麼它就朝著正確的方向前進。

Astera Labs 於 2017 年創立，解決資料中心性能瓶頸，主攻 AI 硬體，核心產品之一是數據中心連接半導體。這家公司的 retimer 晶片已悄悄應用於 80% 以上的 AI 伺服器，因此 Astera 近期營收激增，也讓它有「小輝達」之稱。

Astera Labs 在 2022 年營收達到 7990 萬美元後，2023 年營收激增 45%，達到 1.158 億美元。

從歷史上看，連結是資料中心市場中競爭極其激烈但利潤率高的部分。儘管在交換器和 DSP 領域進行了多次競爭，Broadcom 和 Marvell 仍然能夠以超過 80% 的收入份額和超過 65% 的毛利率占據主導地位。據了解，每個重定時器的成本高達 20 美元以上。