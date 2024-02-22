終端需求疲弱影響 可成去年Q4 EPS -1.03元 全年每股仍賺13.3元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-22 17:57

機殼廠可成 (2474-TW) 今 (22) 日公布去年第四季財報，稅後虧損 7.01 億元，較 2023 年第三季、2022 年同期轉負。可成表示，由於第四季持續受到終端需求疲弱影響，旺季不旺，加上新舊機種交接與客戶年終盤點，使得第四季呈現虧損，不過 2023 全年每股仍賺 13.33 元。

可成去年第四季營收 33.07 億元，季減 23.75%，年減 50.2%。毛利率 24.7%，季增 0.9 個百分點，年減 9.4 個百分點。營益率 1.6%，季減 3.5 個百分點，年減 18.8 個百分點。稅後虧損 7.01 億元，較上一季轉負，也較 2022 年同期轉負，每股虧損 1.03 元。

可成 2023 年營收 180.74 億元，年減 35%，毛利率 27.3%，年減 4.6 個百分點，營益率 9%，年減 8.9 個百分點。全年稅後純益 91.51 億元，年減 16.1%，每股純益 13.33 元。

展望今年，可成指出，隨著品牌客戶的消費機種從第一季開始量產，預期拉貨動能將進一步提升。另外，因應 Windows 11 升級加上 AI PC 熱潮，可成預期下半年商務需求有望逐步復甦，審慎樂觀看 2024 年。

可成進一步表示，面對轉型 10 年大計，現階段最重要的目標為穩定獲利。短期之內，筆記型電腦等消費電子產品仍為可成的重要營收組成。可成未來將持續優化營運，拓展研發量能，開發核心產品以及技術創新的應用市場。