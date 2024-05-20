中國反傾銷調查聚甲醛 經濟部將協助台廠拓銷轉型及跨入半導體材料供應

針對中國商務部昨 (19) 日公告，對來自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查，經濟部表示，本次遭調查的聚甲醛 (POM) 為熱塑性的工程塑膠，用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，及汽車和消費電子產業。該部將會協助我國業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

因今日為 520 總統就職日，中國於前夕宣布反傾銷調查，時間點有些敏感。經濟部於昨日發布新聞稿表示，將會協助我國業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。台灣出口至中國市場約 4.7 萬噸達 0.79 億美元，其占比略小於歐盟、韓國、美國，略多於德國、日本，但各國比例相差不大。



經濟部指出，中國大陸 2017 年已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。此外，經濟部也將持續協助石化業低碳智慧轉型，朝泛用型材料升級為特殊高規材料，並促成跨入半導體材料供應。



經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口中國，佔總出口市場的 6 成，其他市場則是越南、土耳其、印度 。以 2021 年至 2023 年統計來看，占中國大陸聚甲醛總進口值約 12.7% 至 14.1% 間，為中國大陸第 4 大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查的情勢，經濟部除積極協助業者應訴，同時密切關注後續發展，並於今年下半年即啟動新興市場拓銷工作。