財部：陸製平面印刷版材 12/7起臨時課徵反傾銷稅

財政部關務署今 (1) 日宣布，對自中國大陸產製進口平面印刷用版材課徵反傾銷稅調查案，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，並對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，財政部公告自 12 月 7 日起臨時課徵反傾銷稅，為期 4 個月；另外，對自中國大陸產製進口鞋靴產品課徵反傾銷稅期間至明年 1 月 16 日屆滿，隔日起停止實施。

關務署說明，版材反傾銷稅案傾銷初步調查結果，經財政部關稅稅率審議小組決議，初步認定中國大陸涉案廠商均有傾銷事實，將對相關廠商臨時課徵稅率，其中，樂凱華光印刷科技有限公司（關聯製造商）、柯達（中國）圖文影像有限公司（關聯製造商）、蘇州華光寶利印刷版材有限公司（關聯製造商）、中印印刷器材有限公司（關聯出口商）、北京科印近代印刷技術有限公司（關聯出口商）等 5 家稅率 12.86%。

另外，易客發（無錫）影像新材科技有限公司課徵 11.46%；安徽強邦新材料股份有限公司、浙江康爾達新材料股份有限公司、富士膠片印版（中國）有限公司、江蘇樂彩印刷材料有限公司、重慶華豐迪傑特印刷材料有限公司、河南匯達印通科技股份有限公司、成都新圖新材料股份有限公司等 7 家課徵 12.13%；其他製造商或出口商課徵 76.89%。

關務署進一步指出，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第 14 條及第 16 條規定，財政部應於初步認定公告之翌日起 60 日內完成有無傾銷之最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部於 40 日內作成傾銷是否損害我國產業之最後調查認定。

財政部於接獲經濟部有損害我國產業通知之翌日起 10 日內提交審議小組審議，審議小組除以傾銷及產業損害等因素為主要之認定基礎，並得斟酌案件對國家整體經濟利益之影響決議是否課徵反傾銷稅。

此外，關務署表示，我國自 2007 年 3 月 16 日起對自中國大陸產製進口鞋靴產品課徵反傾銷稅，為期 5 年，歷經 2012 年 12 月 13 日及 2019 年 1 月 17 日公告分別繼續課徵 5 年，課徵期間持續至 2024 年 1 月 16 日。

財政部今年 6 月 6 日公告，國內同類貨物產業代表認有繼續課徵之必要者，得於公告翌日起 1 個月內提出申請，在此期限內，財政部未接獲任何就該案提出繼續課徵反傾銷稅的申請，因此，期限屆滿即停止課徵。