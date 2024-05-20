〈國泰金經濟調查〉5月景氣、股市樂觀指數下滑 參與除權息意願上升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 09:34

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 2024 年 5 月國民經濟信心調查結果，整體來看，景氣展望樂觀指數及股市樂觀情緒皆呈下滑，但仍顯示樂觀，買賣房意願指數持續上揚，此外，近來為股東會旺季，民眾對於參與除權息的意願相較於上次調查增加。

國發會公布的 3 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚；國泰金本月調查顯示，雖然民眾景氣現況樂觀指數下降至 6 (4 月：8)，展望樂觀指數同步走低至 2 (4 月：3.4)，但仍保持在偏樂觀的正值。

大額消費意願指數及耐久財消費意願指數則同時上揚，分別增至 11.5 (4 月：11.4) 及 -8.3 (4 月: -9.4)，其中大額消費意願仍偏樂觀。房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至 -38 (4 月：-39.8) 及 0.7 (4 月：-1.6)。

調查期間主要央行召開貨幣政策會議，市場對主要央行降息預期減緩，國際股市區間震盪。國泰金表示，根據本月調查，民眾對於台股的樂觀指數走降至 14.4 (4 月：18.6)，風險偏好指數下跌至 19.5 (4 月：20)。

對於 2024 年台灣經濟成長率，民眾的平均預期值落在 2.72%，僅 48% 的民眾認為 GDP 會在 3% 以上；而民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.33%，有 67% 的民眾認為會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2024 年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。