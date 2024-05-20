〈走進中國〉大批白領階級失業 轉身變網約車司機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-20 08:00

對於暫時失去工作的中國辦公室白領，在找到下一份滿意工作前，網約車司機、外賣員等工作往往成為過渡期的選擇。

投身網約車

據《第一財經》報導，上海網約車司機王晨（化名）表示，2022 年年底，他所在的公司解散，所有員工都失去了工作。以前他也兼職過網約車司機，於是他在 2023 年年初開始當起全職網約車司機。

雖然收入比以前多，但王晨始終沒有長期當網約車司機的打算，這只是無奈之舉。

「我算過一筆賬，網約車司機月流水達到 15,000 元的話，不如找個到手 6,000 元到 7,000 元的工作。」

據王晨估算，如果他租車接單，扣除 5,000 元左右的租金以及 1,500 元左右的電費（燃油車費用更高），15,000 元的流水到手約 8,500 元，如果司機想要自己交金，則需要再扣除 2,000 元到 3,000 元，實際到手只有 5,500 到 6,500 元，性價比不高。

與此同時，以 2023 年接單的情況看，想要達到 15,000 元的月流水，每天需要跑九小時以上。

因此，在全職跑網約車初期，王晨就請朋友幫忙留意工作，「我周圍的朋友都知道我不想開網約車，所以都幫我留意著，到了 2023 年 8 月有個朋友介紹了個挺不錯的工作，工資到手 7,000 元左右，還交金」。

王晨說，坐班有兩個優勢，一是有五險一金，二是工作壓力更小，「當白領下班後，可以直接回家，網約車作為外快，想跑就跑，不想跑也無所謂，全職網約車不跑就沒錢。」

去年 9 月，王晨選擇果斷選擇了朋友介紹的公司。

和王晨不同，南京的網約車司機陳琳（化名），轉做網約車司機已經有三年了。2020 年之前，她是一名軍事類雜誌的編輯，負責內容編輯和排版發行。陳琳表示，當時工作強度並不算高，稅後薪資 8,000 元左右。

不過，後來所屬單位調整，員工需要轉崗，導致陳琳離職。「轉崗後的薪資待遇和原來的崗位相比差距較大，稅後收入大概在 5,000 元左右，而且人事變動後也不是很適應，在 2019 年 9 月我選擇離職。」

陳琳離職後找工作上並不順利，「考慮到當時快到年底，原本想等過完年再說，結果當時出現了疫情，年後也沒有繼續找工作，待業了好幾個月。後來，有開網約車的朋友介紹，說一天開 10 個小時左右能有 400 到 500 元的收入，因為一時半會兒很難找到比較滿意的工作，我就想先過渡一下。後來，借車開了兩天覺得還行，就正式入行了，和原來朝九晚五的工作相比，網約車時間比較自由，約束也比較少，開網約車也沒有技術性的工作，覺得還不錯。」

和王晨急切尋找新工作不同，陳琳沒有轉行的想法，她表示：「一旦享受自由的話，後面再坐班什麼的就有難度。」

除了睡覺 想的都是賺錢

此外，也有白領把網約車當成副業。今年 38 歲的黃竹（化名），在 2021 年選擇從外企管理崗轉為自由創業，並把網約車當作副業。

她透露，2021 年公司負責的渠道被取消，成都公司的員工都被併入其他渠道，她在公司調整中選擇創業，並開始開網約車，增加收入。

雖然是副業，黃竹每天都會出車，「最少每天也跑 5 個小時，最多會有 13 小時。」

從薪資看，黃竹表示，目前兩份工作的收入和此前在外企差不多。「有時候因為創業不穩定也會低於過去的薪資。」

工作時間和過去則有較大差異，過去她是外企人力資源管理崗，基本能準時下班，現在則是「除了睡覺，想的都是賺錢」。

和陳琳類似，黃竹近一年來也感受到訂單價格在下滑，「2021 年我剛開始接單時候，起步價好像是 10.25 元，現在來自第三方平台的訂單有時起步價僅為 7 元。20 公里的訂單，之前基本都能到手 40 多元，現在下降了不少。」