至少5600人！買氣續差、首款純電動車Mega賣不好 理想大裁員比例逾18%

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 08:32

在銷量持續不如預期，加上首款純電動車產品 MPV 理想 MEGA 表現不佳的危機下，中國理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 正嘗試透過裁員降低成本，根據當地媒體報導，縮編比率超過 18%，裁員人數料將超過 5600 人，其中銷售服務運營部門超過 400 人，招聘部門從原來的 200 多人縮減至 40 至 50 人，智駕團隊數量會則會縮減到 1000 人以內。

知情人士 5 月中旬向中國《介面新聞》透露，從 5 月初理想內部開始逐漸流傳裁員的消息，人資部門被首先開刀，設計、生產及供應鏈相關部門均有不同比例的人員調整。據悉，位於上海的純電動車團隊也將縮編，該團隊部分員工已前往北京順義理想汽車總部，討論後續純電動車產品規劃調整，理想汽車原定今年下半年發表三款 M 系列純電動車款。

去年 10 月，理想汽車大力向外招聘智駕研發人才，當初給薪水準屬產業前段班，部分人才跳槽可獲高達 50% 以上的調薪幅度，但理想汽車想在百座城市開通城區領航輔助駕駛系統的進度推行緩慢，達成進度不及預期。

為配合 80 萬輛的銷量目標，今年初理想還提出要新增 333 家直營零售中心，四線城市和部分五線城市也在部署範圍，完全不同於過往謹慎開設門市的態度，該公司去年全年只新增 179 家門市。

考量到市場競爭形勢和現階段銷售表現，理想汽車內部已將今年銷量目標大幅下調至 56 至 64 萬輛，純電 MPV 理想 MEGA 銷量從每月 8000 輛下調至 2000 輛，人員配置也隨之縮減。

一位內部知情員工指出，想達成 56 萬輛的年銷量目標也將不輕鬆。理想汽車今年前 4 個月只賣出 10.62 萬輛車，佔下調後銷量目標的 18.96%，今年剩餘時間平均月銷量必須達到 5.6 萬輛以上。

上月中上市的理想 L6 被視作理想汽車重振銷量的關鍵車款，這款售價從 24.98 萬人民幣起跳、續航增加的 SUV 是理想在售車款中最便宜的一款，目前累計訂單數超過 4 萬張，但這是 7 天可退的訂單，官方公佈實際鎖單量為 3.4 萬張。