南山人壽與比翼生醫攜新創 讓健康科技落地應用

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 16:46

南山人壽健康守護圈跨足生醫新創領域，攜手比翼生醫旗下加速器，參與經濟部中小企業處亞灣新創園支持之「數位醫療科技落地應用領航者計畫」。透過 6-12 個月的培訓計畫，協助 5 家海選入圍的新創團隊，加速商品服務落地發展；同時，南山人壽也把相關商品服務納入保戶的暖心服務範疇，將金融保險結合新創能量，帶給保戶優質的健康照護服務，持續推動國內醫療科技的創新發展。

「台灣高齡化且少子化嚴重，很多人老了沒有人子女照顧，如何在保險金給付後，繼續提供保戶幫助，是南山一直努力思考的方向。」作為健康保險領導品牌，南山人壽肩負照顧逐漸老化社會的責任，致力加速保險服務轉型，於 2020 年攜手大健康產業打造「健康守護圈」，由合作夥伴提供保戶多元的健康照護服務。本次與比翼生醫攜手合作，透過保險本業洞察，提供新創商業模式建議，扶植醫療科技新創發展，並應用於南山的保戶服務系統中，為保戶的健康加分。

比翼生醫旗下包含創投與加速器兩大體系。其中，比翼加速器（BE Accelerator）自 2018 年成立以來，已扶植超過 140 組新創團隊，募資總額來到２億美元。比翼生醫積極投入資源於醫療照護領域的新創團隊，協助企業以創新思維與新創合作，跨足不同產業、市場，協助企業開拓發展之不同可能性。

本次新創扶植計畫，是由南山人壽多位部門主管進行輔導，從保險本業角度提供新創市場洞察建議，針對市場環境、目標受眾、整體服務流程等不同面向，進行診斷與問題釐清，加速商品服務落地驗證，促進新創解決方案更貼合市場需求。同時，也透過場域商業驗證 (POB)，快速調整服務流程，並從實體訪談中，了解使用者痛點，逐步調整服務模式，做好進入市場準備。

除了南山跨部門業師群與資源，比翼生醫也與 5 家入圍的新創團隊，進行超過 20 場 1 on 1 共創會議，著眼於醫療保險服務生態系與全方位保險商品創新，協助新創找出商業模式、拓展市場。

參與計畫的 5 家新創包含：

1. AI 幼兒客製化語言治療—啟兒寶兒童語言發育：智慧型客製化語言治療、生活教養等支持服務，協助孩童教養。

2. 牙科資訊整合平台—台灣牙 e 通：致力提供牙科數位轉型解決方案，創建雲端診所管理系統，並結合 AI 技術開發牙科輔助診斷軟體。

3. 心理健康平台—聯碩科技（couchspace 沙發心理 app）：台灣最大、最多元的正念冥想 app，同時結合了線上心理諮詢服務、新型 EAP 企業員工協助方案等服務。

4. 線上虛擬睡眠中心—網嘉醫療科技：開發 SaaS「線上虛擬睡眠中心」，可檢測睡眠呼吸中止症，並針對其他睡眠共病，如糖尿病、睡眠障礙等進行治療。

5. 長者微型定位應用—陸詰科技：以生活穿戴配件為載體，針對樂齡族開發兼具衛星定位、跌倒偵測與手機防摔功能，開拓新的穿戴裝置使用族群與使用習慣，帶來更周全的生活守防護。

為提供保戶更全面的健康照護，南山人壽也將其中二項新創商品服務，納入保戶暖心服務系統中，包含與「台灣牙 e 通」合作，提供牙醫到宅服務，照顧不方便外出就醫的保戶，在宅就能接受牙醫服務；第二，有鑑於台灣市場早療市場缺口，也與「啟兒寶兒童語言發育」合作線上遠距居家早療訓練服務，透過 AI 線上客製化語言訓練，在孩子需要協助的黃金治療期，及時提供幫助。

南山人壽表示，保險公司已跳脫只提供財務補償的角色，南山也從「好險有南山」，走向「健康有南山」，本次與比翼生醫合作，扶植醫療科技領域新創，期盼共同推動台灣醫療科技發展，讓創新科技落地應用在金融保險服務場景，幫助保戶擁有更健康的生活。