營收速報 - 2024年5月16日台股大型公司4月營收一覽（新增1家）
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月16日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計236家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台泥-水泥工業
|116.26億
|27.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台泥-水泥工業
|116.26億
|-14.8%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達236家。其中營收年增大於 25％有57家，年增小於-20％有17家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|57家
|大於50億
|>= 0%
|113家
|大於50億
|< 0%
|48家
|大於50億
|<= -20%
|17家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|1.12億
|10546.7%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|2,005萬
|2847.8%
|鴻華先進-創-汽車工業
|12.72億
|2141.6%
|康和證-金融保險業
|2.31億
|675.5%
|遠雄-建材營造業
|18.65億
|567.6%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|2,005萬
|312.6%
|鑽石生技-其他業
|-6.03億
|260.2%
|開發金-金融保險業
|74.80億
|251.8%
|國喬-塑膠工業
|16.86億
|84.0%
|鴻華先進-創-汽車工業
|12.72億
|82.6%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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