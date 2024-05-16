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鉅亨速報

營收速報 - 2024年5月16日台股大型公司4月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 07:55

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2024年5月16日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計236家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台泥-水泥工業 116.26億 27.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台泥-水泥工業 116.26億 -14.8%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達236家。其中營收年增大於 25％有57家，年增小於-20％有17家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 57家
大於50億 >= 0% 113家
大於50億 < 0% 48家
大於50億 <= -20% 17家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 1.12億 10546.7%
北極星藥業-KY-生技醫療業 2,005萬 2847.8%
鴻華先進-創-汽車工業 12.72億 2141.6%
康和證-金融保險業 2.31億 675.5%
遠雄-建材營造業 18.65億 567.6%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
北極星藥業-KY-生技醫療業 2,005萬 312.6%
鑽石生技-其他業 -6.03億 260.2%
開發金-金融保險業 74.80億 251.8%
國喬-塑膠工業 16.86億 84.0%
鴻華先進-創-汽車工業 12.72億 82.6%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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