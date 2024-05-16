〈能源盤後〉美供應連兩周下降 市場權衡需求前景 原油逆轉收高

鉅亨網編譯許家華 2024-05-16 05:40

受美國原油供應連續第二周下降的提振，國際油價周三 (15 日) 逆轉早盤跌勢，最終收高，同時美國通膨率放緩提振了降息前景和能源需求走強的可能性。

周三早盤油價走低，係因國際能源總署 (IEA) 下調 2024 年石油需求成長預測。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 61 美分或 0.8%，收每桶 78.63 美元。盤中低點達 76.70 美元，為最近月 WTI 原油自 2 月下旬以來最低。

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 51 美分或 0.7%，收每桶 78.16 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 37 美分或近 0.5%，收每桶 82.75 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.50 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1% ，收每加侖 2.42 美元。

6 月交割的天然氣價格大漲 3.1%，收每百萬 Btu 2.42 美元。

市場驅動力

合眾銀行財富管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 表示，美國通膨和消費者支出數據都證實了「壓力放緩」的路徑，這可讓聯準會 (Fed) 今年開始降息，同時這些數據也證實了經濟持續擴張。

4 月消費品和服務成本上漲 0.3%，低於《華爾街日報》經濟學家調查的 0.4% 漲幅。消費者物價報告也顯示，通膨年率上漲 3.4%，較上個月的 3.5% 稍微下滑。

Haworth 表示，消費者物價指數 (CPI) 數據公佈後，美國公債殖利率下跌，因該數據「反映出市場對降息的希望」，「9 月開始降息的可能性越來越大，2024 年可能會降息兩次。」

Haworth 指出，隨著 Fed 在更長時間內維持較高利率，市場擔心全球能源需求將大幅疲軟，「隨著北半球夏季迎來需求旺季，轉向轉向溫和的寬鬆政策應該會有助於需求。」

然而，IEA 周三下調了今年全球石油需求成長的預測——目前成長為 110 萬桶 / 日，低於先前預測的 120 萬桶 / 日，理由是第一季的成長低於預期。

Haworth 表示，過去一個月，石油市場對中東衝突將限制石油供應的擔憂得到緩解，從而令油價承壓，但「歐洲和中國經濟數據改善應可提振全球活動和需求。」

WTI 和 Brent 原油期貨價格收在 3 月 12 日以來最低水準，分析師指出，這係因躉售物價數據高於預期後，市場對美國通膨前景和利率走勢感到擔憂。

與此同時，據報導，斯洛伐克總理 Robert Fico 周三遭暗殺，目前身受重傷。價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示，交易員目前對斯洛伐克的發展持觀望態度。市場擔心，該事件發生後，俄羅斯恐對這「蘇聯衛星國之一擁有更多控制權」，這意味著俄羅斯與烏克蘭兩年多來的戰爭恐邁向有利於俄羅斯的方向。

供應報告

美國商業原油庫存連續第二周下降。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (5/10 止) 美國商業原油庫存減少 250 萬桶。

標普全球商品洞察調查，分析師平均預期美國上周原油庫存下降 50 萬桶。據悉，美國石油協會周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 310 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油供應量減少 20 萬桶，而餾分油庫存僅小幅減少，基本上幾乎持平。

標普全球商品洞察調查，分析師平均預期上周汽油庫存減少 60 萬桶，餾分油庫存減少 100 萬桶。

EIA 表示，上周美國石油產量維持在 1310 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少 30 萬桶，至 3500 萬桶。