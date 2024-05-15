員工爆料 廣汽本田啟動大規模裁員 規模上千人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-15 17:57

多位中國廣汽本田內部員工爆料，5 月以來，廣本已透過逐級通知的方式，啟動大規模裁員，規模預估上千人。

據《藍鯨財經》周三（15 日）報導，內部人士表示，此次為整體裁員，涉及多個條線，內部已經啟動離職程序，以主動離職為主，公司會有相應補償，「當前很多員工去已經開始離職前的體檢了」。

內部人士說：「預計裁員行動會持續到 8 月，但 5 月比較集中。」

對於裁員傳聞，廣本指出：「為了保證公司的可持續經營、加速戰略轉型，廣汽本田將進一步提升人員效能。措施包括生產領域部分員工第一次勞動合約到期不續約、自願協商解除勞動合約等。」

事實上，廣本去年便被傳出成立以來首次裁員的消息。去年 12 月 2 日，本田汽車表示，由於迅速轉向電動車市場，導致燃油車銷量大幅下滑，人員過剩，公司將解僱中國合資企業廣汽本田公司約 900 名合約工。

除廣汽本田外，目前上汽大眾、豐田等車廠也傳出裁員的消息。據相關車廠人員從經銷商處獲得的消息，這些車廠的裁員都是以主動報名為主，「補償標準是 N+3 或者是 N+4。其中，較為明確的是上海大眾，主動報名的正式員工是 N+4」。