川普前私人律師出庭作證 承認曾替川普向豔星付封口費

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 10:00

美國前總統川普封口費案審理周一（13 日）出現重大進展，川普前私人律師科恩（Michael Cohen）出庭作證，承認曾替川普向豔星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付 13 萬美元（新台幣 421 萬元）封口費。

封口費案的關鍵，在於時任川普競選經理兼律師的科恩，向丹尼爾斯支付 13 萬美元封口費，以此要求丹尼爾斯不要在總統大選期間渲染川普的風流韻事。

科恩作證時說，他在 2016 年 10 月與川普有過一次談話，川普當時明確要求他向丹尼爾斯支付 13 萬美元。

科恩表示，他當時對川普說會先墊付這筆錢，川普也對此表示「感激」，並許諾會還這筆錢。

針對這一問題，檢察官詢問科恩：如果川普沒有「簽字」，他是否會付丹尼爾斯 13 萬美元。科恩明確表示「不會」，並稱「因為一切都需要川普本人簽字」。科恩還說：「想要回我的錢。」

科恩在庭審時表示，他在 2011 年第一次聽說川普和丹尼爾斯的事。他當時去了川普的辦公室，問川普是否認識丹尼爾斯。川普說他確實認識丹尼爾斯，並指示科恩要「處理好這件事」。

根據科恩的證詞，川普曾對科恩說，他和美國橄欖球運動員羅斯里斯伯格都見過丹尼爾斯，但丹尼爾斯更喜歡川普。