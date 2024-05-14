中國外交部終於宣布了！普丁5/16訪問中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-14 15:17

中國外交部發言人華春瑩周二（14 日）宣布，應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普丁將於 5 月 16 日至 17 日訪問中國，這是普丁連任後出訪首站，凸顯了中俄關係的重要性。

中國外交部發言人汪文斌周二說，普丁訪問期間，習近平將同他就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見，中方會及時發布具體情況。

普丁上次訪中是去年 10 月出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

俄羅斯《消息報》曾在 3 月報導，普丁成功連任後，在克里姆林宮與國家杜馬各黨團領導人會面時，俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫建議普丁可以從訪問中國展開新任期。

「我希望您的首次訪問是在東方，而不是在西方。」久加諾夫說，中國領導人「正在期待您的訪問」。對此，普丁微笑地回覆：「我一定會認真考慮您剛才所說的話，不開玩笑。」

《路透》也曾在 3 月披露，五名消息人士透露，普丁可能會在 5 月訪華，並拜會習近平。