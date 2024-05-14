歐盟醞釀第14輪俄羅斯制裁計畫：禁止使用歐盟港口轉運天然氣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-14 12:00

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，歐洲和盟國一直在尋找既能限制莫斯科化石燃料又不會提高能源成本的辦法，目前歐盟正在醞釀的最新計畫是：禁止俄羅斯使用歐盟港口轉運液化天然氣。

據《彭博》周一（13 日）報導，歐盟決策官員正在討論第 14 輪俄羅斯制裁計畫，這次會涉及俄羅斯的液化天然氣，但歐盟不是禁止俄氣進口，而是禁止俄羅斯液化天然氣利用歐盟港口中轉，這將是歐盟首次對俄羅斯液化天然氣出口施加限制措施。

目前俄羅斯透過歐洲向亞洲供應液化天然氣，其中西班牙、比利時、法國是主要中轉站。

在烏克蘭戰爭爆發後，歐盟大幅減少進口俄羅斯天然氣。需要說明的是，俄羅斯此前對歐盟出口的天然氣，大多以管線形式運輸，雖然歐盟減少了管線天然氣進口，但其向俄羅斯進口的液化天然氣卻有所增加。

咨詢公司 Energy Aspects 的數據顯示，去年全年歐盟累計從俄羅斯進口 1,440 萬噸液化天然氣，轉運的液化天然氣為 200 萬噸。若歐盟禁止俄羅斯液化天然氣港口轉運，可能會導致這些天然氣改在歐洲市場銷售。

《彭博》指出，歐盟的最新計畫可能會激怒俄羅斯液化天然氣的亞洲買家，例如印度、中國。

Energy Aspects 歐洲天然氣和全球液化天然氣部門主管 James Waddel 表示，俄羅斯對亞洲買家的液化天然氣出口量可能會下降或價格變得更加昂貴，原因是運費上漲。