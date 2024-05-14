中國房地產暴雷恐又一樁！雅居樂首見美元債務違約 盤中崩逾17%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-14 15:19

雅居樂在港交所發佈公告說，鑑於公司面臨的流動性壓力，雅居樂尚未支付 2020 票據的有關利息，該票據利息支付寬限期在昨日到期，並預期將無能力履行其境外債務的所有付款義務。未能支付相關利息或將導致公司債權人要求加速償債，目前尚未接獲相關債權人就 2020 票據發出任何加速還款通知。雅居樂將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案以實現長期持續發展，以維護各持份者的利益。

相關票據為 2020 年 10 月 8 日及 2020 年 11 月 10 日有關發行於 2025 年到期 4.8 億美元的 6.05% 優先票據。

《彭博資訊》報導，雅居樂是中國房地產開發商創紀錄違約的又一例證，顯示中國房市復甦之路還很漫長，即便近期支持房地產行業的政策舉措引發建商股票和債券上漲。雅居樂違約也代表中國為數不多私人建商倖存者之一的垮台。自去年碧桂園欠債以來，尚未暴雷的大型私人開發商日益減少。

公告中表示，雅居樂正在考慮所有可能的行動，包括但不限於針對集團境外債務制定全面債務管理解決方案，並將聘請外部財務顧問及法律顧問，以協助評估集團資本結構及流動性狀況，尋求可行的境外債務整體性解決方案。雅居樂高度重視債權人利益，懇請給予時間以評估目前所面臨的挑戰，並制定全面及可行的解決方案，以保障集團的長遠未來發展及維護公司所有持份者的利益。

雅居樂還說，將繼續全力並有序切實推進專案交付，維持集團的正常營運，並將繼續採取措施加快房地產預售，加速收取銷售所得款項，以最大努力改善資產負債狀況。

今年前 4 個月，包括合營、聯營公司以及使用雅居樂品牌的建案預售金額為 65.5 億人民幣，較 2023 年級 2022 年分別年減 68% 與 73.9%，對應建築面積為 46.5 萬平方公尺，平均每平方公尺價格為 1 萬 4095 人民幣。

根據雅居樂的公告，雅居樂及附屬公司連同集團合營公司及聯營公司以及由集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產專案，上月預售金額合計為 11.9 億元，對應建築面積為 8.7 萬平方公尺，平均價格為每平方公尺 1 萬 3640 人民幣。

根據中國執行資訊公開網顯示，雅居樂現存 5 條被執行資訊，累計被執行 20.84 億元，其中上周四 (9 日) 雅居樂、廣東新美居房地產發展有限公司、天津雅逸房地產開發有限公司、廣西雅順房地產開發有限公司新增一則被執行人資訊，執行標的 8.12 億人民幣。