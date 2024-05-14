〈陸港盤後〉市場等待科技巨擘財報 A股三大指數走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-14 16:30
中國 A 股市場三大指數周二（14 日）收盤同步走低，滬指跌 0.07%，投資人等待阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 、騰訊控股 (00700-HK) 等科技巨頭發布財報。
滬指周二收盤跌 0.07% 報 3,145.77 點，深證成指跌 0.05% 報 9,668.73 點，創業板指跌 0.26% 報 1,855.6 點，兩市成交額合計人民幣 8,246 億元。
教育、家居、紡織服裝、釀酒、汽車等類股走高，煤炭、燃氣、銀行等族群下跌。
香港恒生指數周二收盤跌 0.22%，報報 19,073 點，恒生科技指數漲 0.57%，報 4,041 點。
中國科技巨擘將陸續發布 2024 年第 1 季財報，阿里巴巴將於周二盤後公布截至 3 月 31 日止的 2024 年度第 4 季及全年財報，騰訊控股定周二發布今年首季財報，京東 (JD-US) 、百度 (BIDU-US) 等預定 5 月 16 日公布財報，嗶哩嗶哩 (09626-HK) 將於 5 月 23 日公布財報。
花旗預估，騰訊第 1 季收入將符合市場預期，利潤可能略高於市場預期。在高基數和缺乏有意義遊戲產品發布的情況下，花旗預測第 1 季中國國內遊戲收入年降 6%，國際遊戲收入成長 1.5%，總營業額增長 5.3%。
Pepperstone Group 研究部門主管 Chris Weston 表示：「所有人都在看騰訊和阿里巴巴的獲利，市場的預期很高，這兩家公司需要拿出高於市場預估的獲利和振奮人心的指引」。
《彭博》指出，由於中國經濟數據顯示景氣復甦不平均，如果企業的獲利不如預期，可能會打擊市場信心。 香港股市周三休市，因此美股那斯達克中國金龍指數會最先反應投資人對財報的看法。
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