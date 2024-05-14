〈陸港盤後〉市場等待科技巨擘財報 A股三大指數走低

花旗預估，騰訊第 1 季收入將符合市場預期，利潤可能略高於市場預期。在高基數和缺乏有意義遊戲產品發布的情況下，花旗預測第 1 季中國國內遊戲收入年降 6%，國際遊戲收入成長 1.5%，總營業額增長 5.3%。

Pepperstone Group 研究部門主管 Chris Weston 表示：「所有人都在看騰訊和阿里巴巴的獲利，市場的預期很高，這兩家公司需要拿出高於市場預估的獲利和振奮人心的指引」。