全民關注！加拿大本周審基本收入法案 17歲以上每人月領逾4.5萬

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-14 16:18

加拿大國會議員正在考慮兩項透過基本收入計畫幫助人們擺脫貧困的法案 S-233 和 C-223，前者已經在參院二讀通過，後者則還在眾議院進行討論，但部分人士擔心恐導致已經陷入財務困境的加拿大人繳納更多稅金。

根據《CTVNews》報導，加拿大參議員 Kim Pate 和新民主黨議員 Leah Gazan 分別提出了 S-233 和 C-223 法案，旨在建立第一個全國框架，為加拿大所有 17 歲以上的人，包括臨時工、永久居民和難民申請人提供每人每月 2000 加元 (約 4.53 萬台幣)。

Pate 表示，他們制定了兩項具有相同文本的法案，以增加至少其中一項法案獲得參議院或眾議院通過的機會。「Leah Gazan 議員和我希望為參眾兩院提供同時研究該法案的機會。」

倡議組織 Basic Income Ottawa 共同主席 Wil Robertson 表示，無論居住身份如何，都會在可靠的基礎上向有需要的人支付這筆費用。

根據 Coalition Canada 的說法，基本收入是政府定期向個人提供的無條件支付，這樣做確保了每個人都能滿足他們的基本需求，無論他們的工作狀況如何，都能有尊嚴地生活。 ”

但批評人士稱這樣的政策脫離現實。加拿大納稅人聯合會主任 Gage Haubrich 表示，根據加拿大國會預算辦公室發佈的報告，實施基本收入第一年可能花費 30 至 700 億加元，政府現在無法承受，最終導致納稅人的稅金和成本增加。

加拿大特許專業會計師協會（Chartered Professional Accountants of Canada）負責稅務的副總裁 John Oakey 也懷疑政府能否負擔得起這項耗資巨大的政策，若然實施，政府將必須為其提供資金並以某種方式支付費用。不是繼續出現財政赤字，就是必須增加稅收來避免產生額外赤字來為其提供資金，否則就必須減少現有的支出。

很多加拿大華人也不以為然，稱之為「不勞而獲」法案，他們擔心加拿大居民無論是否工作都能獲得每月 2000 加元的最低收入，這會導致很多人乾脆躺平不工作了。

不過，加拿大議員們不這麼認為，主張基本收入可讓勞工有時間尋找合適的工作，支付公共醫療保險未涵蓋的醫療費用，並從總體上改善他們的生活。如果更多的人工作，收入更高，政府就會有更多的稅收收入，可以用於更多的服務和專案，讓每個人都受益。

至於實施後如何發放，安大略省教授 Jim Dunn 說，其中一種方式就是每個月給每個人一筆固定的錢，不管他們的收入高低，另一種基本收入則是負所得稅，這比普遍基本收入管理起來更複雜，此前安大略省的基本收入試驗專案就是一個例子。