門市被爆給過期食材換標簽！麥當勞中國回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-14 10:01

據《新京報》周一（13 日），在麥當勞鄭州卓越農聯門市後廚，用於製作麥辣雞腿堡的麵包已經過期。麥當勞員工剪掉包裝袋上的時間條，並重新張貼了一張新的，這樣麵包到期時間就從 3 月 6 日晚間 10 點延長到了 3 月 7 日下午 2 點。

此外，3 月 10 日，上述餐廳解凍區內有當晚 10 點到期的八袋板燒雞腿肉，用於製作漢堡，但這些板燒雞腿肉也被換簽，延長了 16 個小時的保質期。

「為什麼不按標準執行？」面對問詢，有員工反嗆「不要問太多」，餐廳經理也默許這種頻頻涉嫌違規、違法的行徑。

這兩家門市的接線客服人員周一上午均表示，目前店內和外賣都正常營業點單。截至周一晚間，麥當勞應用程式（App）顯示上述兩家門市仍可以點餐。

麥當勞中國對此在周一晚間發布聲明：「感謝媒體的監督報導。我們正積極配合當地市場監管部門進行調查與核實。對於任何違反操作標準的行為，我們絕不姑息，嚴肅處理。」

麥當勞中國並說：「我們對於涉事餐廳帶來的影響深表歉意。我們責無旁貸，將進一步加強餐廳操作規範的落實和執行，並堅持把正確的價值觀傳遞到每一家餐廳和每一位員工。」

河南省鄭州市鄭東新區市場監管局人員說：「（周一）上午當時接到（受理），我們的局長已經親自過去了，包括食品科室也已經過去了。」上述人士還表示，預料調查結果周五下班之前能出來。

一位知情人士透露，周一上午 7 時 30 分，濟南市市中區市場監管局組織執法人員到麥當勞濟南大學門市進行現場檢查。