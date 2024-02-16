〈焦點股〉汽車板需求能見度高 敬鵬價量齊揚攻上漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 10:24

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 稼動率在 2023 年下半年產能利用率回升到 80%，目前對訂單能見度高，早盤以 48.5 元跳空開高站上所有均線後，進一步爆發出 2 萬張大量攻上漲停 51.4 元。

敬鵬 2023 全年營收 167.49 億元，年減 4.74%。敬鵬的 2023 年第四季營收與市場預期相符，且仍處於單季獲利狀態，同時敬鵬也對 2024 年的訂單及出貨仍樂觀，總體產能利用率可望達到 90% 的水準，泰國廠也將持續擴充。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產的 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，依敬鵬的產能估算，三大生產基地最高的單月產值可達到 18 億元，而以 2023 年單月最高營收的 9 月 15.26 億元來看，營運水準距離產能滿載仍有上攀成長空間。

敬鵬 2023 年前三季營收爲 124.06 億元，毛利率 12.15%，年增 5.58 個百分點，稅後純益 5.65 億元，年增 71.82%，每股純益 1.42 元。就產品應用別來看，汽車板占營收的比重高達 80%。

敬鵬台灣、中國大陸以及泰國三大基地中，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈。同時，敬鵬指出，先前疫情解封，台灣敬鵬已對泰國廠完成 3 億泰銖的現金增資，在人員進出便利性增加後，並依需求對泰國廠的產能加以擴充。