鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.09元，預估目標價為620元
鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.9元上修至20.09元，其中最高估值20.49元，最低估值18.02元，預估目標價為620元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|20.49(20.49)
|26.85
|30.93
|最低值
|18.02(18.02)
|21.62
|27.85
|平均值
|19.79(19.72)
|24.11
|29.89
|中位數
|20.09(19.9)
|24.26
|30.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|96,668,000
|118,444,160
|135,820,570
|最低值
|90,504,000
|102,087,000
|121,514,000
|平均值
|93,402,490
|109,031,630
|130,030,260
|中位數
|93,678,160
|108,562,000
|132,756,220
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇