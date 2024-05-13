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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.09元，預估目標價為620元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.9元上修至20.09元，其中最高估值20.49元，最低估值18.02元，預估目標價為620元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 20.49(20.49) 26.85 30.93
最低值 18.02(18.02) 21.62 27.85
平均值 19.79(19.72) 24.11 29.89
中位數 20.09(19.9) 24.26 30.88

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 96,668,000 118,444,160 135,820,570
最低值 90,504,000 102,087,000 121,514,000
平均值 93,402,490 109,031,630 130,030,260
中位數 93,678,160 108,562,000 132,756,220

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 15.99 14.64 8.44 9.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		 84,188,426 77,205,223 59,598,681 54,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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