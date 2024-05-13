中國傳考慮減免散戶「港股通」紅利稅 分析師怎麼看

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-13 09:00

據《彭博》上周四（9 日）報導，知情人士透露，中國主管機關考慮減免散戶投資人透過「港股通」投資香港上市公司所需繳納的 20% 紅利稅，以避免兩地重複課稅。

消息人士說，中國證監會、國稅總局等監管機關正在審查這項措施，目前仍未定案，也沒有實施這項措施的時間表。

事實上，香港證監會主席雷添良在今年「兩會」期間也建議降低「港股通」散戶投資人的股息紅利稅，並降低「港股通」投資人的准入標準。

華泰證券策略首席分析師王以說，現行「港股通」紅利稅政策要點如下：

（1）大陸散戶和證券投資基金透過「港股通」投資取得的股息，按 20% 稅率代扣個人所得稅；

（2）大陸企業投資者（如險資或產業資本）透過「港股通」投資取得的股息，計入收入總額，依法計徵企業所得稅，但若企業連續持股滿 12 個月，取得的股息，免徵企業所得稅。

中金公司表示，直接減免規模相對有限，但此舉有助於提振投資人信心。「港股通」機制每年徵收的紅利稅總額大概在 450 億港元左右。假設大陸散戶投資者的比率約 1/4，直接稅額減免在 100 億港元上下。如果共同基金也被納入，稅額減免可能會擴大至約 200 億港元。

財經作家郭施亮認為，如果「港股通」紅利稅減免得以落實，直接影響的是高股息港股核心資產，尤其是股息率高於 5% 的港股核心資產。