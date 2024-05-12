〈報稅看這裡〉該花的錢沒花 虧很大！公益團體結餘款超過4年沒用即要補稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-12 10:00

原來編列要花的錢沒花，超過 4 年會被要求補稅？財政部北區國稅局指出，機關團體經主管機關查明同意之結餘款，應於次年度起算 4 年內依使用計畫執行完畢，才符合免稅，若要變更用途或金額，仍以 4 年為限。未依限使用完，將就當年度全部結餘款依法課稅。

財政部北區國稅局表示，依教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準規定，教育、文化、公益、慈善機關或團體用於與其創設目的有關活動的支出，低於基金每年孳息及其他各項收入 60％，且當年度結餘款超過新臺幣 50 萬元者，得就該結餘款編列用於次年度起算 4 年內，經主管機關查明同意之使用計畫，以符合免稅標準要件。

另依規定，使用計畫支出項目、金額或期間有須變更之情形，機關團體最遲應於原使用計畫期間屆滿之次日起算 3 個月內，檢附變更後之使用計畫送主管機關查明同意；變更前、後之使用計畫仍以 4 年為限。未依限使用完竣者，稽徵機關將依免稅標準規定，就當年度全部結餘款依法課稅。

該局舉例說明，有某協會 107 年度用於與其創設目的有關活動之結餘款 335 萬元，已編列使用計畫並經主管機關查明同意，111 年度為其使用計畫最後年度，該協會因未能依其使用計畫於 111 年度使用完竣，致未符合免稅標準規定，該局就其全部結餘款補稅 67 萬元。