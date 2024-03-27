東台集團打造智能化生態系 3D列印純鈦金屬醒酒器吸睛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 19:55

東台集團今 (27) 日起至 3 月 31 日參展 2024 台灣國際工具機展 (TMTS)，此次展覽整合機械設備及技術服務，展示各式智慧製造解決方案，涵蓋航太、能源、電動車、生醫、積層製造等產業解決方案也一應俱全，同時致力於數位與綠色雙轉型，協助客戶打造未來競爭力。此次展會另一個亮點為東台引領科技與藝術融合，推出完全由 3D 列印製成的純鈦金屬紅酒用醒酒器。

以專用機起家的東台精機 (4526-TW) 今年邁入第 55 個年頭，現已是產品線最為豐富的工具機龍頭大廠。東台精機延續公司發展主軸，透過「智慧化、自動化、複合化、零碳化、服務化、新產業及新製程」五化二新為概念，推出七大解決方案，啟動數位轉型及綠色轉型的雙軸轉型計畫，朝打造工具機設備智能化生態系的目標堅定前進。

東台此次展出三台設備，包含 MT1500 平行雙主軸雙刀塔 CNC 車床、HTT-500 臥式五軸加工中心機、VP-12 立式加工中心機。MT-1500 整合上下料機械手，雙主軸雙刀塔同時加工，生產效率翻倍，為機械加工業人力荒問題提出完美解方。

HTT-500 為東台工程集約新解決方案，搭配智慧沖屑系統與 APC 盤面自動交換系統，還可進行空間精度量測與補償，解決客戶五面加工難題。VP-12 搭配單機自動化與 AGV 搬運，可無人化補料，滿足高效率、高精度的加工需求。

東台近年來研發多款智能軟體，透過機台本身與多種感測器的運用，可協助操作者掌握加工中的諸多數據，並搭載友善操作者介面，讓生產管理更直觀。

純鈦金屬紅酒用醒酒器採用東台精機 AMP-160 金屬粉床式積層製造設備製作，實現一般工業製程無法完成的精細結構。應用白努利流體力學原理與分流設計高效醒酒，讓紅酒在醒酒器中更好地流動和氧化；純鈦的材質則在醒酒效果過程中提升安全健康的保障。

榮田精機 (7709-TW) 以智慧立式車床解決方案強攻風力和航太大型零組件加工，在本次展覽中，榮田精機將展示其領先的技術成果。透過「以車代磨」技術加工軸承環，為德國工業巨擘成功提升效率超過 20%，榮田風力發電解決方案已拓展到直徑達 6 米盤面的立式車床，可應用於風機大型鑄件加工工序，為台灣風力發電產業的本土化發展貢獻了一份力量。