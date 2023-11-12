藍天筆電Q4喜迎旺季急單 出貨估再向上

藍天 (2362-TW) 表示，隨著通路庫存已降至正常水準，加上第四季進入傳統消費旺季，也迎來急單需求，伴隨新機種上市、藍海機種出貨持續攀升，預計筆電出貨可望季、年雙增，同時也積極佈局明年 AI PC 換機潮的反彈商機。

藍天第三季稅後純益 2.48 億元，季增 2%、每股純益 0.42 元；前三季稅後純益 8.5 億元，年增 25%，每股純益 1.46 元，賺贏去年全年。藍天 10 月營收 24.85 億元，年增 3 成；前 10 月 201.13 億元，年增 7%。

而第四季在雙 11 及聖誕傳統旺季加持下，藍天也迎來急單，另外，搭載 INTEL 新一代 Meteor lake 平台的 L24、L26、V54、V56 機種，也將在第四季上市，公司預期，筆電出貨可望達到季季增的目標，同時優於去年同期。

藍天表示，第三季筆電出貨 42.9 萬台、近 6 季新高；營收 54.5 億元，近 7 季新高，此外，藍海機種的出貨比重持續攀升，從第一季 50% 到第三季已達 64%，營益率也逐季回升。

中國通路事業方面，藍天表示，隨著中國政府開閘放水、貨幣財政政策雙管齊下振內需，第四季消費旺季加持下，旗下 3C 廣場百腦匯以及轉投資 3 成的群光廣場，租金、獲利可望同步揚升。